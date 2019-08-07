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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

44 dakika önce

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]
Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Canik ve İlkadım ilçelerinde DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu H.S. ile Irak uyruklu B.Y.A.N., H.S.M.M. ve M.S.M.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Muhammer Ay/İHA)
Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
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