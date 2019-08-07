Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
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Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Canik
ve İlkadım
ilçelerinde DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu tespit edilen Suriye
uyruklu H.S. ile Irak
uyruklu B.Y.A.N., H.S.M.M. ve M.S.M.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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