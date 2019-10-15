Son Dakika Haberleri: Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

1 saat önce

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesinde 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Irak uyruklu 2 ayrı kardeşler olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda dijital envantellere incelenmek üzere el konuydu.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:04 Kaynak: İHA
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