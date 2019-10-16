Son Dakika Haberleri: - Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa - Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

- Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

19 dakika önce

- Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltıSAMSUN - Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

- Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesinde 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Irak uyruklu 2 ayrı kardeşler olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda dijital envantellere incelenmek üzere el konuydu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursa'da 20 milyon dolarlık vurgun yapan dolandırıcı çetesi çökertildi
İletişim Başkanı Altun'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Terör örgütleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın arabuluculuk teklifine yanıt: Biz terör örgütü ile masaya oturmayız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Rejimin girmesi benim için çok çok olumsuz değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 00:22:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]