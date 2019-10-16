- Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesinde 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Irak uyruklu 2 ayrı kardeşler olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda dijital envantellere incelenmek üzere el konuydu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.