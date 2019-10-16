- Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
19 dakika önce
- Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltıSAMSUN - Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:03 Kaynak: İHA
- Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
SAMSUN - Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesinde 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Irak uyruklu 2 ayrı kardeşler olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda dijital envantellere incelenmek üzere el konuydu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bursa'da 20 milyon dolarlık vurgun yapan dolandırıcı çetesi çökertildi İletişim Başkanı Altun'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Terör örgütleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın arabuluculuk teklifine yanıt: Biz terör örgütü ile masaya oturmayız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Rejimin girmesi benim için çok çok olumsuz değil