Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
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Samsun'da DEAŞ terör örgütü ile ilgili düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
Samsun'da DEAŞ terör örgütü ile ilgili düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 kişinin Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorgulamaları devam ediyor. - SAMSUN
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