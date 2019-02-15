Samsun'da Deaş Operasyonu: 6 Yabancıya Gözaltı
1 saat önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5'i Irak, 1'i Ürdün uyruklu 6 şahıs gözaltına alındı.
Samsun
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5'i Irak
, 1'i Ürdün
uyruklu 6 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam ve bu sabah İlkadım
ve Canik
ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile ilgili bazı adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 5'i Irak uyruklu, 1'i Ürdün uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:18 Kaynak: İHA
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