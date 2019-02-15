Son Dakika Haberleri: Samsun'da Deaş Operasyonu: 6 Yabancıya Gözaltı

Samsun'da Deaş Operasyonu: 6 Yabancıya Gözaltı

1 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5'i Irak, 1'i Ürdün uyruklu 6 şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da Deaş Operasyonu: 6 Yabancıya Gözaltı, System.String[]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5'i Irak, 1'i Ürdün uyruklu 6 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam ve bu sabah İlkadım ve Canik ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile ilgili bazı adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 5'i Irak uyruklu, 1'i Ürdün uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:18 Kaynak: İHA

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