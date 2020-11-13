Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen 11 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda tamamı Irak uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.