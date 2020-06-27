Samsun'da DEAŞ operasyonunda 11 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 24 Haziran'da İlkadım , Atakum ve Canik ilçelerinde 13 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlemiş, özel harekat destekli operasyonda, Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan biri sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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