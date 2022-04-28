Samsun'da DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

28.04.2022 10:36
Samsun'da DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Geçmiş dönemlerde Irak'ta terör örgütü içerisinde bulundukları yönünde haklarında istihbari bilgi bulunan 2 Iraklı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden Irak uyruklu O.M.N.K. yakalandı.

Operasyonda, zanlıya ait dijital materyallere el konuldu.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Samsun, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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