Samsun'da Deaş Operasyonunda Gözaltı Sayısı 8'e Çıktı
1 saat önce
Samsun'da DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8'e çıktıSAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyrukluların sayısı 8'e çıktı.
Samsun
'da DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8'e çıktı
SAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyrukluların sayısı 8'e çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım
ve Canik
ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile ilgili bazı adreslere operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında olayla ilgili 5'i Irak
uyruklu, 1'i Ürdün
uyruklu 6 zanlıyı gözaltına almıştı. Soruşturmayı derinleştiren TEM
Şube Müdürlüğü ekipleri Irak uyruklu 2 kişiyi daha gözaltına aldı ve gözaltı sayısı 8'e yükseldi.
TEM Şube Müdürlüğündeki 8 kişi gözaltı sürelerinin uzatılması için bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemece ek gözaltı verilen 8 DEAŞ şüphelisi daha sonra yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:12 Kaynak: İHA
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