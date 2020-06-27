Samsun'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyede - Son Dakika

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Diğer zanlılar ise sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 24 Haziran'da İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde 13 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlemiş, özel harekat destekli operasyonda, Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu 12 zanlı gözaltına alınmıştı.