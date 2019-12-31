Samsun'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden biri tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 20 şüpheliden biri tutuklandı.

Samsun'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden biri tutuklandı, System.String[]

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 20 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 20 zanlıdan 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünün desteğiyle dün İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 20 zanlı gözaltına alınmıştı.

Samsun, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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