DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
SAMSUN Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Irak uyruklu A.G.M.A.K.'yi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Iraklı DEAŞ şüphelisi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.G.M.A.K. yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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