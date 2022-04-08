Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı sınır dışı edilecek - Son Dakika
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Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı sınır dışı edilecek

08.04.2022 15:44
Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı sınır dışı edilecek

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu şüpheliden 2'sinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu şüpheliden 2'sinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'sinin işlemleri tamamlandı.

Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmelerine karar verilen şüpheliler, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Gözaltı süreleri uzatılan 4 zanlının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'de terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdikleri yönünde istihbari bilgi bulunan 7 Iraklı hakkında gözaltı kararı verilmiş, 6 Nisan'da, İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden 6'sı yakalanmıştı.

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Cumhuriyet, Samsun, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı sınır dışı edilecek - Son Dakika


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