Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı sınır dışı edilecek - Son Dakika
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Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı sınır dışı edilecek

29.04.2022 11:47
Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı sınır dışı edilecek

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu O.M.N.K. ve O.N.T.T'nin işlemleri tamamlandı.

Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmelerine karar verilen şüpheliler, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Irak'ta terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgi bulunan 2 Iraklı, 28 Nisan'da İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

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Samsun, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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