Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı daha sınır dışı edilecek - Son Dakika
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Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı daha sınır dışı edilecek

16.06.2022 16:35
Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı daha sınır dışı edilecek

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheliden 3'ünün daha sınır dışı edilmesine karar verildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheliden 3'ünün daha sınır dışı edilmesine karar verildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheliden 3'ünün daha işlemleri tamamlandı.

Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmelerine karar verilen şüpheliler, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki bir zanlının işlemleri ise sürüyor.

Kentte 9 Haziran'da İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmış, 3 zanlı sınır dışı edilmişti.

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Kaynak: AA

Samsun, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı daha sınır dışı edilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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