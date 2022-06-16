Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmelerine karar verilen şüpheliler, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Samsun, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı daha sınır dışı edilecek - Son Dakika

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