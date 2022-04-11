Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı daha sınır dışı edilecek - Son Dakika
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Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı daha sınır dışı edilecek

11.04.2022 09:49
Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı daha sınır dışı edilecek

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu şüpheliden 4'ünün daha sınır dışı edilmesine karar verildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu şüpheliden 4'ünün daha sınır dışı edilmesine karar verildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ünün daha işlemleri tamamlandı.

Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmelerine karar verilen şüpheliler, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'de terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgi bulunan 7 Iraklı hakkında gözaltı kararı verilmiş, 6 Nisan'da, İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden 6'sı yakalanmıştı. Zanlılardan 2'si sınır dışı edilmişti.

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Cumhuriyet, Samsun, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı daha sınır dışı edilecek - Son Dakika


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