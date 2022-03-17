Son dakika haberi: DEAŞ operasyonunda yakalanan Irak uyruklu zanlıya adli kontrol - Son Dakika
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Son dakika haberi: DEAŞ operasyonunda yakalanan Irak uyruklu zanlıya adli kontrol

17.03.2022 13:11

Son dakika habere göre Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında ekipler, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Irak uyruklu A.G.M.A.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi: DEAŞ operasyonunda yakalanan Irak uyruklu zanlıya adli kontrol
Son dakika haberi: DEAŞ operasyonunda yakalanan Irak uyruklu zanlıya adli kontrol

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: DEAŞ operasyonunda yakalanan Irak uyruklu zanlıya adli kontrol - Son Dakika


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