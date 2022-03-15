Son dakika haber: DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı adliyede - Son Dakika

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ünün daha işlemleri tamamlandı.

Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmelerine karar verilen 2 şüpheli, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli ise adliyeye götürüldü.

Geçmişte Irak ve Suriye'de terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdikleri yönünde istihbari bilgi bulunan 5 Irak ve 3 Suriye uyruklu şüpheli 9 Mart'ta gözaltına alınmış, zanlılarından 4'ü sınır dışı edilmişti.