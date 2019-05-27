Samsun'da DEAŞ şüphelisi 8 Iraklı serbest
3 saat önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 8 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i mahkemece serbest bırakıldı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:34 Kaynak: İHA
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak
uyruklu 8 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i mahkemece serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 11 gün önce Canik
ilçesinin Belediyeevleri Mahallesi'nde 2, İlkadım
ilçesinin Fatih
, Çiftlik
, Unkapanı, Fevzi Çakmak
, Liman, Zeytinlik
ve Reşadiye
Mahallelerinde ise 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce 1 kişi mahkemece sağlık sorunlarından dolayı adli kontrol şartıyla serbest bırakırken yaşı 18'den küçük 1 şüpheli ise savcıya ifade verdikten sonra, 7 DEAŞ şüphelisi de savcının talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
11 gündür gözaltında bulunan 8 kişi bugün Samsun Adliyesi
'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren DEAŞ şüphelisi 8 kişiden 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere hepsi serbest bırakıldı. - SAMSUN
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürtçe" Çıkışına HDP'den Destek: Bu İfadelerin Çok Önemli Olduğunu Düşünüyoruz
Müge Anlı'da Ecrin'in Amcasının "Şeytan" İddiası Stüdyodakileri Şoke Etti
Esad Rejimi, Terör Örgütü YPG/PKK ile Yeni Petrol Anlaşması Yaptı
Müge Anlı'nın Programında Aranan Minik Ecrin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı!