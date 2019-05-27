Son Dakika Haberleri: Samsun'da DEAŞ şüphelisi 8 Iraklı serbest

Samsun'da DEAŞ şüphelisi 8 Iraklı serbest

3 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 8 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i mahkemece serbest bırakıldı.

Samsun'da DEAŞ şüphelisi 8 Iraklı serbest, System.String[]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 8 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 11 gün önce Canik ilçesinin Belediyeevleri Mahallesi'nde 2, İlkadım ilçesinin Fatih, Çiftlik, Unkapanı, Fevzi Çakmak, Liman, Zeytinlik ve Reşadiye Mahallelerinde ise 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce 1 kişi mahkemece sağlık sorunlarından dolayı adli kontrol şartıyla serbest bırakırken yaşı 18'den küçük 1 şüpheli ise savcıya ifade verdikten sonra, 7 DEAŞ şüphelisi de savcının talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

11 gündür gözaltında bulunan 8 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren DEAŞ şüphelisi 8 kişiden 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere hepsi serbest bırakıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:34 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürtçe" Çıkışına HDP'den Destek: Bu İfadelerin Çok Önemli Olduğunu Düşünüyoruz Müge Anlı'da Ecrin'in Amcasının "Şeytan" İddiası Stüdyodakileri Şoke Etti Esad Rejimi, Terör Örgütü YPG/PKK ile Yeni Petrol Anlaşması Yaptı Müge Anlı'nın Programında Aranan Minik Ecrin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 21:01:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da DEAŞ şüphelisi 8 Iraklı serbest
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]