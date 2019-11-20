Son Dakika Haberleri: Samsun'da DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Samsun'da DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Samsun'da DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Samsun, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:44 Kaynak: AA
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