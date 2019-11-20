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Samsun'da DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:00 Kaynak: AA
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.
Zanlılardan 3'ünün savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.
Adliyeye sevk edilen bir şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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