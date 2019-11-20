Son Dakika Haberleri: Samsun'da DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Samsun'da DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Samsun'da DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Zanlılardan 3'ünün savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

Adliyeye sevk edilen bir şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı: 368 bin 217 Suriyeli
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonu'nda HDP'lilerin elini sıkmadı Görevden uzaklaştırılan HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik tutuklandı Hollanda'dan sınır dışı edilen DEAŞ'lılarla ilgili açıklama: Türkiye'yi ikna edemedik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 23:56:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]