Samsun'da DEAŞ'tan 1 gözaltı
6 saat önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:50 Kaynak: İHA
Samsun'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir eve yaptıkları operasyonda DEAŞ şüpheli olarak B.Y. adlı Türk vatandaşını gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.Y., mahkemece gözaltı süresi uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
(TEKRAR) HDP Gaziantep İl Başkanına terörden gözaltı Tampon bölgede 5 gündür bekleyen DEAŞ'lı terörist geceyi minibüste geçiriyor Erdoğan'ın Trump'a verdiği Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı kitabın içeriği ortaya çıktı Erdoğan'ın Trump'a verdiği kitapta Türkiye'nin terörle mücadelesi anlatıldı