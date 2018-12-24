Samsun'da Deaş'tan 1 Iraklı Daha Tutuklandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 Irak uyruklu kişi daha tutuklandı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 Irak uyruklu kişi daha tutuklandı.



Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu Y.Y.I.I. ve S.M.S.A'nın polisteki işlemleri tamamlandı. S.M.S.A. polisteki ifadesinin alınmasının ardından sınır dışı edilirken, adliyeye sevk edilen Y.Y.I.I. çıkardığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



Operasyon kapsamında gözaltına alınarak daha önce adliyeye sevk edilen bir Iraklı tutuklanmıştı. - SAMSUN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Evli ve 2 Çocuk Babası, 1600 Derecelik Çelik Eritme Kazanına Atladı

25 Yıl Önce Büyük İkramiye Çıkan Vatandaştan Altın Değerinde Nasihat: Bilet Almayın

Evinden Çıkan Sarı Yelekleri "Çevreciyim" Diyerek Savundu

Hırsızlık Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı, Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda