Samsun'da Deaş'tan 1 Iraklı Daha Tutuklandı
2 saat önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 Irak uyruklu kişi daha tutuklandı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 Irak uyruklu kişi daha tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu Y.Y.I.I. ve S.M.S.A'nın polisteki işlemleri tamamlandı. S.M.S.A. polisteki ifadesinin alınmasının ardından sınır dışı edilirken, adliyeye sevk edilen Y.Y.I.I. çıkardığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınarak daha önce adliyeye sevk edilen bir Iraklı tutuklanmıştı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:00 Kaynak: İHA
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