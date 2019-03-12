Samsun'da Deaş'tan 1 Iraklı Tutuklandı
50 dakika önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak
uyruklu 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım
ve Tekkeköy
ilçelerinde 25 adrese baskın düzenlemişti. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli gözaltına alınmıştı. TEM
Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden geçen hafta adliyeye sevk edilen 4 şahıs tutuklanmış, 11 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Irak uyruklu 4 zanlı daha bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.K.A.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 5 kişinin ise TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:50 Kaynak: İHA
Öğrencileri Taşıyan Minibüs Yolda Alev Alev Yandı
Gözü Dönmüş Eş, Karısının İş Yeri Önünde Kendini Yakmaya Çalıştı
Başörtüsü Makineye Dolanan Talihsiz Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi
Cani Evlat, Babasının Mezarı Başında Tartıştığı Annesini Boğarak Öldürdü