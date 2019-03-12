Son Dakika Haberleri: Samsun'da Deaş'tan 1 Iraklı Tutuklandı

Samsun'da Deaş'tan 1 Iraklı Tutuklandı

50 dakika önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da Deaş'tan 1 Iraklı Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenlemişti. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli gözaltına alınmıştı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden geçen hafta adliyeye sevk edilen 4 şahıs tutuklanmış, 11 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Irak uyruklu 4 zanlı daha bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.K.A.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 5 kişinin ise TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:50 Kaynak: İHA

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