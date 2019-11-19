Son Dakika Haberleri: Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Samsun'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 1 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir eve yaptıkları operasyonda DEAŞ şüpheli olarak B.Y. adlı Türk vatandaşını gözaltına aldı. Özel bir hastanede çalıştığı öğrenilen B.Y., TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:44 Kaynak: İHA
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