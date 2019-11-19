Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi adliyeye sevk edildi
6 saat önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 1 kişi adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:44 Kaynak: İHA
Samsun'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 1 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir eve yaptıkları operasyonda DEAŞ şüpheli olarak B.Y. adlı Türk vatandaşını gözaltına aldı. Özel bir hastanede çalıştığı öğrenilen B.Y., TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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