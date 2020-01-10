Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Samsun'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi mahkemece tutuklandı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı. Sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:32 Kaynak: İHA
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