Samsun'da DEAŞ'tan 1 şahsa gözaltı
4 dakika önce
Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:07 Kaynak: İHA
'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Irak
uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesinde bu sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile ilgili alınan istihbari bilgiler doğrultusunda düzenledikleri operasyonda Irak uyruklu M.H.M.M.'yi gözaltına aldı. Gözaltına altına alınan zanlı sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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