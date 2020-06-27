Samsun'da DEAŞ'tan 11 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Samsun'da DEAŞ'tan 11 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 11 kişi gözaltı sürelerinin uzatılması için adliyeye sevk edildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 11 kişi gözaltı sürelerinin uzatılması için adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yaptıkları koordineli çalışmalarda açık kimlik ve adresleri tespit edilen Irak uyruklu 13 kişiye yönelik İlkadım ilçesinde 9, Canik ilçesinde 1 ve Atakum ilçesinde ise 1 olmak üzere 11 adrese 4 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Irak uyruklu 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 12 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. 1 kişi sorgusunun tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, 4 günlük gözaltı süresi dolan 11 kişi ise gözaltı sürelerinin uzatılması için bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. DEAŞ şüphelilerin gözaltı süresinin çıkarılacakları nöbetçi mahkemece 4 gün daha uzatılarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne geri götüreceği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:31 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da DEAŞ'tan 11 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son Dakika

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