Samsun'da DEAŞ'tan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden adresleri tespit edilen 8 eve 10 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi. İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. 1 kişi ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatıyla serbest bırakılırken, 11 şüphelinin de sorguları tamamlandı. 8 DEAŞ şüphelisi polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakılırken, söz konusu şahısların sınır dışı edileceği öğrenildi. 1 şüphelinin ise sorgusu devam ederken, soruşturması tamamlanan 2 DEAŞ şüpheli TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN