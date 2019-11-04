Son Dakika Haberleri: Samsun'da DEAŞ'tan 2 kişiye adli kontrol
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da DEAŞ'tan 2 kişiye adli kontrol

Samsun'da DEAŞ'tan 2 kişiye adli kontrol

6 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları tespit edilerek gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da DEAŞ'tan 2 kişiye adli kontrol, System.String[]

Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları tespit edilerek gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden adresleri tespit edilen 8 eve 10 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi. İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. 1 kişi ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatıyla serbest bırakılırken, 11 şüphelinin de sorguları tamamlandı. 8 DEAŞ şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakılırken, söz konusu şahısların sınır dışı edileceği öğrenildi. 1 şüphelinin ise sorgusu devam ederken, soruşturması tamamlanan 2 DEAŞ şüphelisi TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 şahıs, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:11 Kaynak: İHA
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