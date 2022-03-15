Samsun'da DEAŞ'tan 2 yabancı uyruklu adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Samsun'da DEAŞ'tan 2 yabancı uyruklu adliyeye sevk edildi

15.03.2022 14:08
Samsun'da DEAŞ'tan 2 yabancı uyruklu adliyeye sevk edildi

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişi sınır dışı edilirken, 2 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişi sınır dışı edilirken, 2 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye ülkelerinde terör örgütü içerisinde bulundukları yönünde haklarında istihbari bilgi, ifade ve video görüntüleri bulunan, yabancı uyruklu toplam 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik geçen hafta sabah saat 06.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun'un İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde bulunan 6 ayrı ikametlerinde İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

Polisteki işlemleri tamamlanan 6 kişi sınır dışı edilirken, 2 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da DEAŞ'tan 2 yabancı uyruklu adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da DEAŞ'tan 2 yabancı uyruklu adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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