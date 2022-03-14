Samsun'da DEAŞ'tan 2 yabancıya daha sınır dışı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da DEAŞ'tan 2 yabancıya daha sınır dışı

14.03.2022 13:05
Samsun'da DEAŞ'tan 2 yabancıya daha sınır dışı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişiden 2'sinin daha sınır dışı edilmesine karar verilirken, 4 kişinin ise sorguları devam ediyor.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişiden 2'sinin daha sınır dışı edilmesine karar verilirken, 4 kişinin ise sorguları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye ülkelerinde terör örgütü içerisinde bulundukları yönünde haklarında istihbari bilgi, ifade ve video görüntüleri bulunan, yabancı uyruklu toplam 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik geçen hafta sabah saat 06.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun'un İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde bulunan 6 ayrı ikametlerinde İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

Polisteki işlemleri tamamlanan 2 kişi sınır dışı edilirken, 6 kişi ise gözaltı sürelerinin uzatılması için cumartesi günü Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 6 kişi gözaltı süreleri 4 gün daha uzatıldıktan sonra yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 DEAŞ şüphelisinin daha sınır dışı edilmesine karar verilirken, 4 kişinin ise sorguları devam ediyor. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Son Dakika | Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı sınır dışı edilecek Son Dakika | Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı sınır dışı edilecek DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da DEAŞ'tan 2 yabancıya daha sınır dışı - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Savaşta işler kızışıyor! Rusların Kadirov'una karşı Ukraynalıların Osmayev'i... İkisi de Çeçen...
14:29 Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy: Bana iftira attılar, ayrıca 13 yaşındaymış gibi durmuyordu
14:17 Kocasından 3 kat daha fazla kazanıyor! Yaklaşık 11 milyon TL kazanan kadın, kocasının maaşını açıklayınca tartışma çıktı
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
13:56 Rusya-Ukrayna görüşmelerinde 4. tur! Bu kez çevrim içi: Hedef Putin-Zelenski buluşmasını planlamak
13:44 Taksimde hekimlere müdahale! Anıta çelenk koymalarına izin verilmedi
13:39 Balıkesir'de feci ölüm! Ağaç budarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
13:37 Rusya, Donbas'ın kontrolünü ele geçirdi! Savaşın seyri şimdi değişecek
13:37 Seda Sayan, evlilik teklifi aldığı 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'le canlı yayında dans etti
13:36 Sadettin Saran'ın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı! İşte 5 pakete ödeyeceği tutar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 14:39:38. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da DEAŞ'tan 2 yabancıya daha sınır dışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement