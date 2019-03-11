Son Dakika Haberleri: Samsun'da Deaş'tan 2 Zanlı Tutuklandı

Samsun'da Deaş'tan 2 Zanlı Tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak ve Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklanırken, 3 Iraklı ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da Deaş'tan 2 Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak ve Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklanırken, 3 Iraklı ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenlemişti. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli gözaltına alınmıştı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden geçen hafta adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanmış, 8 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 5 zanlı daha bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Suriye uyruklu Ahmet S. ve Irak uyruklu Ahmet K.A.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Omar M.A.G., Ahd F.M. ve Younus A.S. ise mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 9 kişinin ise TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:51 Kaynak: İHA

Irak, Samsun, 3. Sayfa
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