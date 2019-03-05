Son Dakika Haberleri: Samsun'da Deaş'tan 24 Şüpheli Adliyede

Samsun'da Deaş'tan 24 Şüpheli Adliyede

24 dakika önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 24 şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun'da Deaş'tan 24 Şüpheli Adliyede, System.String[]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 24 şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenledi. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan 24 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili 1 kişinin de arandığı öğrenildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:18 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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