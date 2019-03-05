Samsun'da Deaş'tan 24 Şüpheli Adliyede
24 dakika önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 24 şahıs adliyeye sevk edildi.
Samsun
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 24 şahıs adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım
ve Tekkeköy
ilçelerinde 25 adrese baskın düzenledi. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı. TEM
Şube Müdürlüğünde sorgulanan 24 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi.
Olayla ilgili 1 kişinin de arandığı öğrenildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:18 Kaynak: İHA
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