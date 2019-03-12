Son Dakika Haberleri: Samsun'da Deaş'tan 4 Zanlı Adliyede

Samsun'da Deaş'tan 4 Zanlı Adliyede

1 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'da Deaş'tan 4 Zanlı Adliyede, System.String[]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenlemişti. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli gözaltına alınmıştı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden geçen hafta adliyeye sevk edilen 4 şahıs tutuklanmış, 11 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Irak uyruklu 4 zanlı daha bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Gözaltındaki 5 kişinin ise TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:38 Kaynak: İHA

Irak, Samsun, 3. Sayfa
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