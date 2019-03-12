Samsun'da Deaş'tan 4 Zanlı Adliyede
1 saat önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Samsun
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak
uyruklu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım
ve Tekkeköy
ilçelerinde 25 adrese baskın düzenlemişti. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli gözaltına alınmıştı. TEM
Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden geçen hafta adliyeye sevk edilen 4 şahıs tutuklanmış, 11 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Irak uyruklu 4 zanlı daha bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Gözaltındaki 5 kişinin ise TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:38 Kaynak: İHA
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