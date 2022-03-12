Samsun'da DEAŞ'tan 6 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Samsun'da DEAŞ'tan 6 kişi adliyeye sevk edildi

12.03.2022 16:08
Samsun'da DEAŞ'tan 6 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişi adliyeye sevk edilerek gözaltı süreleri uzatıldı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişi adliyeye sevk edilerek gözaltı süreleri uzatıldı.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye ülkelerinde terör örgütü içerisinde bulundukları yönünde haklarında istihbari bilgi, ifade ve video görüntüleri bulunan, yabancı uyruklu toplam 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik 4 gün önce sabah saat 06.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun'un İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde bulunan 6 ayrı ikametlerinde İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu. Polisteki işlemleri tamamlanan 2 kişi sınır dışı edilirken, 6 kişi ise gözaltı şüphelilerinin uzatılması için bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 6 kişi gözaltı süreleri 4 gün daha uzatıldıktan sonra yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun'da DEAŞ'tan 6 kişi adliyeye sevk edildi
Samsun'da DEAŞ'tan 6 kişi adliyeye sevk edildi
Samsun'da DEAŞ'tan 6 kişi adliyeye sevk edildi

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Gözaltı, Samsun, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da DEAŞ'tan 6 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da DEAŞ'tan 6 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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