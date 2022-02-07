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Samsun'da DEAŞ'tan 9 kişi sınır dışı, 3 kişinin sorgusu sürüyor - Son Dakika

Samsun'da DEAŞ'tan 9 kişi sınır dışı, 3 kişinin sorgusu sürüyor

07.02.2022 13:45
Samsun'da DEAŞ'tan 9 kişi sınır dışı, 3 kişinin sorgusu sürüyor

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 12 kişiden 9'u sınır dış edilirken, 3 kişinin ise sorgusu devam ediyor.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 12 kişiden 9'u sınır dış edilirken, 3 kişinin ise sorgusu devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu Suriye'de bulunan terör örgütü karargahına yönelik 2018 yılında yapılan baskında örgüt mensuplarına ait isim listesindeki örgüt mensuplarından Samsun'da olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 12 şahsın yakalanmasına yönelik bir hafta önce operasyon düzenledi. Samsun'un İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde bulunan 12 farklı ikamete İstihbarat, Özel Harekat ve TEM Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde ve üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, 3 kişinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da DEAŞ'tan 9 kişi sınır dışı, 3 kişinin sorgusu sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da DEAŞ'tan 9 kişi sınır dışı, 3 kişinin sorgusu sürüyor - Son Dakika
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