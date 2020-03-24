Samsun'da DEAŞ'tan aranan 1 şahıs gözaltında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da DEAŞ'tan aranan 1 şahıs gözaltında - Son Dakika

Samsun'da DEAŞ'tan aranan 1 şahıs gözaltında

6 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile ilgili mahkemece aranan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da DEAŞ'tan aranan 1 şahıs gözaltında, System.String[]

Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile ilgili mahkemece aranan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesince silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Irak uyruklu F.A.M.M., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan F.A.M.M, Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:01 Kaynak: İHA

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