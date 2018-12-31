Samsun'da Deaş'tan Gözaltı 13'e Çıktı

Samsun'da DEAŞ'tan gözaltı 13'e çıktıSAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu zanlı sayısı 13'e çıktı.

Samsun'da DEAŞ'tan gözaltı 13'e çıktı



SAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu zanlı sayısı 13'e çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenlemişti. Operasyonda DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddia edilen Irak uyruklu 10 şahsı gözaltına almıştı. Operasyonu derinleştiren TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Iraklıyı daha gözaltına alarak gözaltı sayısı 13'e çıktı.

Gözaltında bulunan 13 Iraklı gözaltı süresinin uzatılması için bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin nöbetçi mahkemece gözaltı sürelerinin uzaltılmasının ardından yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülecekleri öğrenildi.

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