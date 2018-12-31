Samsun'da Deaş'tan Gözaltı 13'e Çıktı
1 saat önce
Samsun'da DEAŞ'tan gözaltı 13'e çıktıSAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu zanlı sayısı 13'e çıktı.
Samsun'da DEAŞ'tan gözaltı 13'e çıktı
SAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu zanlı sayısı 13'e çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenlemişti. Operasyonda DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddia edilen Irak uyruklu 10 şahsı gözaltına almıştı. Operasyonu derinleştiren TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Iraklıyı daha gözaltına alarak gözaltı sayısı 13'e çıktı.
Gözaltında bulunan 13 Iraklı gözaltı süresinin uzatılması için bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin nöbetçi mahkemece gözaltı sürelerinin uzaltılmasının ardından yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülecekleri öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:59 Kaynak: İHA
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