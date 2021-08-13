Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsa ek gözaltı süresi - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanası devam eden M.E.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.E.A.'nın gözaltı süresi uzatılarak sorgulanmak üzere tekrar Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptıkları takip ve çalışmalarda önceki gün Irak uyruklu M.E.A.'yı (25) Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

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