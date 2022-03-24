Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı

24.03.2022 17:40
Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetleri içinde yer aldığı iddia edilen Irak uyruklu 26 yaşındaki A.S.A.H., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. A.S.A.H. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.S.A.H. "DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı
Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı
Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı

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Samsun, Terör, Irak, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı - Son Dakika


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