Samsun'da DEAŞ'tan yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda terör örgütü DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu S.A.H.A.R'ı yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen DEAŞ şüphelisi, mahkemece 4 gün gözaltı süresi uzatılarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Samsun 'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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