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Gözaltına alınan torbacı, uyuşturucuyu dedesinin mezarına saklamış - Son Dakika

Gözaltına alınan torbacı, uyuşturucuyu dedesinin mezarına saklamış

Son Güncelleme: 26.10.2023 12:57

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti şüphesiyle C.A'yı gözaltına aldı. Zanlının ifadesinde uyuşturucu maddenin mezarlıkta saklandığını beyan etmesi üzerine jandarma, narkotik köpeğiyle mezarlıkta arama yaptı. Arama sonucunda C.A'nın dedesine ait mezarda uyuşturucu bulundu.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen C.A. gözaltına alındı. Şahsın dedesinin mezarına sakladığı uyuşturucuyu jandarma ekipleri buldu.

KÖPEKLE ARAMA YAPILDI

Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle C.A'yı gözaltına aldı. Zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Canik ilçesi Dereler Mahallesi'ndeki mezarlığa sakladığını beyan etmesi üzerine jandarma, narkotik köpeğiyle mezarlıkta arama yaptı. Arama sonucunda C.A'nın dedesine ait mezarda sakladığı 201 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bu kadarı da pes dedirtti! Gözaltına alınan torbacı, uyuşturucuları dedesinin mezarına saklamış
Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gözaltına alınan torbacı, uyuşturucuyu dedesinin mezarına saklamış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gözaltına alınan torbacı, uyuşturucuyu dedesinin mezarına saklamış - Son Dakika
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