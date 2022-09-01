Samsun'da define aramak için kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da define aramak için kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

01.09.2022 19:06
Samsun'da define aramak için kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Samsun'da define aramak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Samsun'da define aramak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinin Yaylaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye öre, jandarma ekipleri devriye gezdikleri sırada N.A.(39) ve R.A.'yı (29) izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi ile birlikte 2 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet levye, 1 adet keser, 1 adet halat, 1 adet çekiç, 1 adet kova, 1 adet çapa, 1 adet mala ve 1 adet murç ele geçirildi. Jandarmadaki sorgulanmaları tamamlanan N.A. ve R.A. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
2 aylık karısının boğazını kesen katil koca: İyi çekin! Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe 2 aylık karısının boğazını kesen katil koca: İyi çekin! Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe 23 yaşındaki genç kaldığı evde ölü bulundu 23 yaşındaki genç kaldığı evde ölü bulundu
Kaynak: İHA

Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da define aramak için kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:54 AK Partili Çelik'ten TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama: Olay bütün yönleriyle araştırılıyor
18:38 Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırı! 5 kurşun sıkıldı
18:15 Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard'a transfer oldu
17:23 "Demir Yumruk" vuruldu! Erol Evcil'e 30 yıl 9 ay hapis talebi
17:15 Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok Trabzonspor'a transfer oldu
17:14 Bülent Arınç suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası AK Parti'yi eleştirdi: Yasa dışı işlere karışan adalete teslim edilmeli
17:01 Av yasağı sona erdi, "Vira Bismillah" diyen balıkçılar, tezgahları doldurdu!
16:47 Ünlü şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi
16:41 Manchester City, Borussia Dortmund'un stoperi Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı
16:42 Emre Belözoğlu ile futbol yorumcusu Cem Dizdar TRT Spor'un canlı yayında kapıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 19:09:19. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da define aramak için kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement