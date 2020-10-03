Samsun'da defineciler, tarihi kiliseyi talan etti - Son Dakika

Samsun'da defineciler, tarihi kiliseyi talan etti

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki tarihi Antyeri Kilisesi, defineciler tarafından talan edildi.

Samsun'da defineciler, tarihi kiliseyi talan etti, System.String[]
SAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki tarihi Antyeri Kilisesi, defineciler tarafından talan edildi. Define kazıları sırasında bir dönem cami olarak kullanılan kilisenin duvarlarındaki sıvaların da dökülmesiyle en az 300 yıllık olduğu tahmin edilen freskler gün yüzüne çıktı.

Tekkeköy ilçesinde 300 yıl önce yapıldığı belirtilen ve bir süre cami olarak kullanıldıktan sonra terk edilen Antyeri Kilisesi, defineciler tarafından yapılan kaçak kazılar nedeniyle harabeye döndü. Lozan Antlaşması ile mübadele edilen Rumlardan kalan Antyeri Kilisesi'nin bahçesi ile içinde kaçak kazılar yapıldı. Kaçak kazılar sırasında duvarlardaki sıvaların dökülmesi sonucu freskler ortaya çıktı. Tekkeköy Belediyesi ekipleri, kilisenin girişini demir kapı ile kapatarak önlem aldı.

'RÖLÖVE VE RESTORASYON PROJELERİ HAZIR'Antyeri Kilisesi'nin dünya turizmine kazandırılması gerektiğini belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, rölöve ve restorasyon projelerinin hazır olduğunu ifade etti. Kilisenin 1700'lü yıllarda yapılmış bir Rum kilisesi olduğunu belirten Başkan Togar, "O zamanki ismi Andorya'dır. Mübadeleden sonra gelen atalarımız buraya yemin edilen yer anlamına gelen 'Antyeri' ismini vermişler. Bu kilise 1965 yılına kadar cami olarak kullanılmış, daha sonra da köye yeni cami yapılınca burası kaderine terk edilmiş. Kilisede 2 çan kulesi varmış, biri zaman içinde yıkılmış. Diğer çan kulesi ise günümüze kadar kendini koruyarak gelmeyi başardı. Bu kilise, Rumların o dönem ilçemiz sınırları içinde kullandığı başkilisedir. Bu tarihi yapının rölöve ve restorasyon projeleri hazır, sadece birilerinin sahip çıkmasını bekliyor. Maalesef bu yapı ilçe belediyesinin envanterinde değil. O nedenle biz müdahale edemiyoruz. Elimizden geldiğince art niyetli kişilerden korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.'HZ. MERYEM VE HZ. İSA'YA VURGU YAPAN SİMGELER VAR'Kilisenin arka tarafında bir apsis alanının olduğunu ifade eden Başkan Togar, "Burası vaftiz törenlerinin yapıldığı alan. Bizim büyüklerimiz, bu apsis alanını kırmış ve caminin girişini arka taraftan vermişler. Zaman içinde bu yapıya defineciler ne yazık ki zarar verdi. Burada define ararken kazı sırasında sıvaların dökülmesi sonucu en az 300 yıllık olan freskler gün yüzüne çıktı. Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği resmi, Hz. Meryem ve Hz. İsa'ya vurgu yapan simgeler, Rumların yazdığı yazılar var. İnşallah en yakın zamanda restorasyon çalışmaları yapılır. Bu alanın dünya turizmine kazandırılması gerekiyor" dedi.

Samsun Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Tekkeköy ilçesindeki tarihi Antyeri Kilisesi'nin restorasyonu için çalışma yürütüldüğünü belirtti.


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Samsun'da defineciler, tarihi kiliseyi talan etti
Samsun'da defineciler, tarihi kiliseyi talan etti
Samsun'da defineciler, tarihi kiliseyi talan etti
Samsun'da defineciler, tarihi kiliseyi talan etti
Samsun'da defineciler, tarihi kiliseyi talan etti
Samsun'da defineciler, tarihi kiliseyi talan etti
Samsun'da defineciler, tarihi kiliseyi talan etti
Samsun'da defineciler, tarihi kiliseyi talan etti
Samsun'da defineciler, tarihi kiliseyi talan etti
Samsun'da defineciler, tarihi kiliseyi talan etti
Samsun'da defineciler, tarihi kiliseyi talan etti
Samsun'da defineciler, tarihi kiliseyi talan etti
Samsun'da defineciler, tarihi kiliseyi talan etti
Samsun'da defineciler, tarihi kiliseyi talan etti
Samsun'da defineciler, tarihi kiliseyi talan etti

Tekkeköy, Samsun, Define, Lozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samsun'da defineciler, tarihi kiliseyi talan etti - Son Dakika

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