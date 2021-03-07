Son dakika haberi... Eski eşini, kızının gözü önünde sokak ortasında dövdü; Bakan Gül 'Yanına kar kalmayacak' dedi (2) - Son Dakika

ALTUN: BÖYLESİNE BİR GÖZÜ DÖNMÜŞLÜK NASIL BİR RUH HALİNİN YANSIMASIDIR BİLEMEDİM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Samsun'da meydana gelen olayla ilgili Telegram hesabından paylaşımda bulundu. Olaya ilişkin görüntülerden duyduğu öfkeyi dile getiren Altun, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gecenin bu saatinde sizleri telefonunuza gelen bu mesaj sesiyle rahatsız etmek istemezdim. Lakin Samsun'da bir cani tarafından biricik evladının gözleri önünde vahşete maruz kalan bir annenin görüntülerini izleyince yorgunluğum yerini derin bir öfkeye bıraktı. Böylesine bir gözü dönmüşlük nasıl bir ruh halinin yansımasıdır bilemedim. Ey kadını aciz gören sefil zihniyet! Kadının anneliğinde kainatın sırrı, yoldaşlığında hayatın mutluluğu vardır. Şiddetin her türlüsüne elbette karşıyız ama böylesine kıymetli olan bir varlığa karşı şiddetin daha çok karşısındayız. Rabbim kimseyi sevgiden, merhametten ve vicdandan yoksun bırakmasın. Kadınlarımızın dünyamızı aydınlatan ışığı hiç sönmesin. Bu duygularımı sizlerle de paylaşmak, derdimi dökmek istedim."

Haber: ANKARA,