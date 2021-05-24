Demir yoluna devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı (2) - Son Dakika

Havza Devlet Hastanesi 'ne götürülen Mehmet, Gülay ve Recep Çınar Kumbasar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti