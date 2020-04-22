Samsun'da demir yolundan hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Öte yandan ekipler, Alibeyli Mahallesi 'nde S Tipi Cezaevi Yerleşkesinin Kadın Açık Cezaevi bölüm inşaatından yaklaşık 1000 metre kablo çaldıkları iddia edilen 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki şüpheliyi yakaladı.

Samsun 'un Çarşamba ilçesinde demir yolundan yaklaşık 1,5 ton demir parçaları çaldığı öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu

Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi

CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu

Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı