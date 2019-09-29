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Samsun'da denizaltı mühimmatı paniği

24 dakika önce

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sahilde kıyıya vurmuş denizaltı mühimmatı bulunması endişe yarattı.

Samsun'da denizaltı mühimmatı paniği, System.String[]
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sahilde kıyıya vurmuş denizaltı mühimmatı bulunması endişe yarattı. Çevredeki bazı evler tahliye edilip önlem alınırken, mühimmat imha edilmek üzere bomba imha ekiplerine teslim edildi.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Dikbıyık Karakolu ekipleri, saat 19.30 sıralarında Çatlı Mahallesi sahil kıyısında paslanmaya yüz tutmuş halde patlayıcı madde bulunduğu ihbarını aldı. Kısa sürede olay yerine geçen ekipler, çevrede aldıkları geniş güvenlik önleminin ardından bölge halkını yazlıklarından tahliye etti. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı bomba imha ekipleri, kıyıya vurmuş halde bulunan patlayıcının denizaltı işaret mayını olduğunu belirledi. Mayın, jandarma ekiplerince imha edilmek üzere bölgeden uzaklaştırıldı.


- Samsun
Jandarma, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:49 Kaynak: DHA
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