Samsun'da denizaltı mühimmatı paniği
24 dakika önce
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sahilde kıyıya vurmuş denizaltı mühimmatı bulunması endişe yarattı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:49 Kaynak: DHA
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sahilde kıyıya vurmuş denizaltı mühimmatı bulunması endişe yarattı. Çevredeki bazı evler tahliye edilip önlem alınırken, mühimmat imha edilmek üzere bomba imha ekiplerine teslim edildi.
Çarşamba İlçe Jandarma
Komutanlığı Dikbıyık Karakolu ekipleri, saat 19.30 sıralarında Çatlı Mahallesi sahil kıyısında paslanmaya yüz tutmuş halde patlayıcı madde bulunduğu ihbarını aldı. Kısa sürede olay yerine geçen ekipler, çevrede aldıkları geniş güvenlik önleminin ardından bölge halkını yazlıklarından tahliye etti. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı bomba imha ekipleri, kıyıya vurmuş halde bulunan patlayıcının denizaltı işaret mayını olduğunu belirledi. Mayın, jandarma ekiplerince imha edilmek üzere bölgeden uzaklaştırıldı.
- Samsun
Yasak aşk yaşadığı konuşulan Beren Saat, gizemli fotoğrafta yer aldığını kabul etti Siirt'te teröre ağır darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi Off-Road Türkiye Şampiyonası 3. ayak yarışları nefes kesti Nişana gidenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı